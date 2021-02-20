فنون ومشاهير

والده مُصاب بكورونا ووضعه حرج.. فنان لبناني: الله يشيل من عمري ويعطيك يا بيي

Lebanon 24
20-02-2021 | 09:00
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أعلن الفنان زين العمر إصابة والده بكورونا مشيراً إلى ان وضعه حرج.

 

ونشر زين العمر عبر حسابه على "انستغرام" صورة مع والده وقال: "قصة صارت معي اليوم قسماً بالله : لبنان أعظم وأطيب شعب بالعالم. أبي مصاب بكورونا ووضعه حرج نطلب من الله أن يرافقه في هذه المرحلة الصعبة: أصحابي شيعي ودرزي وسني ومسيحي هني يللي أمنولي الدوا المقطوع هيدا شعب لبنان العظيم كبير بشعبو الله ما يحرمني منكن شعب بكبّر القلب. الله يشيل من عمري ويعطيك يا بيي".

A post shared by Zein El Omr (@zeinelomr)


 
 

كما نشر زين صورة ثانية خلال زيارته دير مار شربل في عنايا وعلق عليها بالقول: "يا رفيق كل الموجوعين يا ختيار عنايا يا شربل مخلوف ما تتركنا قاصدك بشفاعة يسوع على نية أبي وأمي وكل المرضى والمتعبين إستجب يا رب ، أطلب منكم أن ترافقوني في الصلاة ما في شي بفيد غير الصلاة".

 
 
المصدر: رصد لبنان 24
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