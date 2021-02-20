تسريب خبر إصابة فنانة سورية شهيرة بالسرطان.. وصحفي يروي تفاصيل مرضها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة خبراً عن إصابة الفنانة ميادة بسيليس بمرض السرطان من دون ان تخرج بنفسها لنفي او تأكيد الخبر، ولم يتمكن أحد من معرفة المزيد من المعلومات حول طبيعة مرضها العضال.

وعلى صفحته على فيسبوك كتب الصحفي السوري شارل عبد العزيز منشوراً طويلاً عبر من خلاله عن حبه الكبير لبسيليس، وروى ما حصل معه قبل عام ونصف، في حفلها الأخير الذي أقامته بدار الأوبرا، مؤكداً أنها كانت تعاني حينها من وضع صحي، وبأنها كانت متعبة.

وقال في منشوره: "اليوم حتى عرف الجمهور بحقيقة وضعها الصحي، ومن حقنا أن نعرف، ومن حقنا أن نصلّي لميادة التي صلّت لنا كثيراً، وأتمنى أن تعلم خطأها حين قالت (ما حدا بيسأل عني بسأل على حالي)، كلنا سألنا ونسأل عن ميادتنا، فأرجوك يا طيّوب أن تطيّب روحها من هذا المرض اللعين الذي أثبت أن مذاقه فاخر في الاختيار، لأنها لطالما طيّبت روحنا بأغنياتها".

وتابع "ميادة .. لا نخاف عليكِ، فأنتِ من غنت (يا جبل ما يهزك ريح)، وأنتِ من كنتِ تقولي لحبيب العمر سمير كويفاتي قبل الحفلات (سمير أنا قبل الحفلة بكون متل البلدوزر لا تخافوا)، فلن نخاف".

يذكر أن الفنانة السورية نعت والدها الراحل الاسبوع الماضي، من خلال صورة نشرتها معه عبر انستغرام وكتبت له: "بابا برحيلك عن دنيتنا ما بقدر ودعك غير بصوتي وترانيمي، صليلي مع الابرار والقديسين".