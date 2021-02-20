فنون ومشاهير

إليسا تعود طفلة صغيرة.. شاهدوا كيف لعبت بالثلج أمام منزلها

Lebanon 24
20-02-2021 | 21:00
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في أجواء طفولية مميزة، قررت الفنانة إليسا الاستمتاع بوقتها واستغلال العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان في الايام الاخيرة، للخروج من منزلها الجبلي واللعب وسط الثلوج المتراكمة امام منزلها.

 

وعادت اليسا طفلة صغيرة في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وظهرت فيه وهي تمشي وتقفز وتلعب على الثلوج برفقة كلبها، وكانت في الخلفية أغنيتها "هنغني كمان وكمان".

 

وعبرت عن فرحتها بالجو المثلج، وعلقت على المقطع قائلة: "وقت ممتع وسط الثلوج في بلدي الحبيب لبنان".

 
المصدر: لها
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