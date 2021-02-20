من جديد رانيا يوسف في ورطة.. ماذا فعلت هذه المرة؟

وضعت الفنانة رانيا يوسف، نفسها من جديد في ورطة بسبب تصريحاتها ببرنامج "ليلة الخميس" عبر قناة mbc مصر الفضائية، والتي تسببت في حالة كبيرة من الجدل حيث كشفت عن رفض فكرة الزواج، وتفضيلها للحب بدون وجود زواج.

وقالت إن الزواج فكرة ليست ناجحة، ما لم يأت عن حب من الطرفين وقبول كل منهما لعيوب الآخر، مشيرة إلى أن الزواج بعد سن الثلاثين يكون أكثر نضجًا من ذي قبل.

وأضافت أنها تزوجت مرتين بعد سن الثلاثين ولم توفق فيهما، مشيرة إلى أن ثقافة المجتمعات العربية قد تجبر بعض الفتيات على الزواج خوفًا على السمعة.

وأكدت رفضها للزواج، قائلة: "أنا مش هتجوز تاني"، وبعد سؤال المذيعة لها حول قبولها للحب بدون زواج، أجابت قائلة: "بالظبط كده"، ليدخل المتابعون في تساؤلات حول سبب رفض رانيا للزواج.

يأتي ذلك، بعدما أثارت الممثلة المصرية الجدل بتصريحاتها عن ارتداء الحجاب، والتي قالت إنه لم يفرض على النساء في مصر؛ بالإضافة إلى استشهادها بآية قرآنية والتي تبرر من خلالها إبراز مفاتنها، وهو ما عرضها إلى هجوم كبير من قبل الجمهور، مما جعلها تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة تلك التصريحات المثيرة للجدل والتي أصدرتها خلال أحد البرامج الحوارية.