فنان عربي شهير ينجو من حادث خطير داخل منزله (فيديو)

نجا الفنان العراقي سيف نبيل من حادث حصل معه داخل منزله، بعد سقوط لوحة زجاجية ضخمة وتحطمها بشكل مفاجئ خلال تواجده في غرفة الجلوس.

وطمأن سيف نبيل جمهوره عن صحته من خلال نشره لفيديو عبر خاصية الستوري على "انستغرام" شرح فيه كيفيه وقوع اللوحة.يُذكر أنّ سيف نبيل قد طرح أخيراً أغنية مع الفنان المصري محمد رمضان حققت أكثر من 13 مليون مشاهدة بعد أقل من شهر على إطلاقها.