فنون ومشاهير

الجمال الأجنبي لأبناء يورغو شلهوب يشغل الجمهور.. تعرفوا إلى طليقته الألمانية (صورة)

Lebanon 24
23-02-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-796595-637496756090578392.jpg
Doc-P-796595-637496756090578392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أثار الممثل يورغو شلهوب اهتمام المتابعين بصورة جديدة نشرها على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام"، وفيها ظهر أفراد اسرته أي طليقته الألمانية كيرستن وأبناؤه الأربعة سارة صوفيا كلارا وجورجيو.

 

ولفت هؤلاء الأنظار بجمالهم وملامحهم الأجنبية. وهذا ما أشارت إليه الكثير من التعليقات ومما كتب فيها: "ما شاء الله بيجننوا الله يحميهن الكبيرة بتشبه أمك" و"اسم الله كل حدا أحلى من التاني" و"عيلة جميلة وبتجنن" و"بنتك الكبيرة شبه أمك" و"كتير حلوة عيلتك الله يخليلك اياهن".

 

A post shared by yorgo chalhoub /يورغو شلهوب (@yorgochalhoubofficial)


 
 

ومن المعروف أن يورغو ولد في عائلة فنية فوالده هو الممثل جورج شلهوب ووالدته هي الممثلة ألسي فرنيني. غادرت عائلته لبنان حين كان في الشهر الثاني من عمره إثر اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1975 إلى الولايات المتحدة . إلا أنه ما لبث أن عاد إلى بلده. انطلقت مسيرته الفنية في العام 1983 في فيلم "شبح الماضي" ثم في مسلسل "سجين بين الأصابع" الذي صور في العام 1986 وله الكثير من الإعمال.

 

يذكر أنه أعلن انفصاله عن زوجته في العام 2018.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:00 | 2021-02-24
23:00 | 2021-02-23
22:24 | 2021-02-23
21:00 | 2021-02-23
18:00 | 2021-02-23
15:00 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website