فنون ومشاهير

من أثرياء البلد: الجمهور يتحدث عن وسامة زوج أمل بوشوشة اللبناني.. تعرفوا إليه (صور)

Lebanon 24
24-02-2021 | 15:00
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جمع بعض الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صوراً للفنانة الجزائرية أمل بوشوشة ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة.

 

وانطلقت إثر هذا موجة من التعليقات التي ركزت بمعظمها على وسامة الزوج وعلى تميّز الثنائي الذي يشكله والفنانة.

 

 

يشار إلى أن أمل نشرت في وقت سابق على حسابها الخاص على التطبيق فيديو وصوراً أظهرت من خلالها كيفية احتفالها بعيد الحب برفقته. وظهر في المقطع وهو يقدم لها باقة من الورود الحمراء قبل أن تتقدم منه وتقوم بتقبيله، وحققت بذلك أكثر من 121 ألف مشاهدة.

 

وتزوجت أمل من عواضة في العام 2015 وهو يعتبر من أثرياء لبنان حيث يعمل في الغابون في أفريقيا. وقد أقاما حفل زفافهما في أحد الفنادق الفاخرة في بيروت بحضور عدد من النجوم. وفي العام 2017 رزقا بابنتهما ليا.

A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)


 
 

ويذكر أن أمل شاركت مؤخراً في برنامج The Masked Singer إنت مين؟ بنسخته العربية وقدمت شخصية شيتا وفازت بالمركز الثاني.

المصدر: لها
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