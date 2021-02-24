فنون ومشاهير

هذه الجميلة ابنة شقيق كاظم الساهر.. ضجة حول صورها معه وهذا ما كشفته

Lebanon 24
24-02-2021 | 18:00
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بعد الضجة التي أحدثها نشر صورها برفقة عمها، خرجت ندى، إبنة شقيق الفنان كاظم الساهر عن صمتها وعلقت على ذلك. وجاء ذلك في مقابلة أجريت معها ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي وكشفت أن الصورة التي تم نشرها التقطت لهما قبل نحو عامين أثناء وجودهما في إسبانيا.

 

وقالت: "توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع وأن يتم تداولها من قبل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. والسبب أن عمي كاظم فنان يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي وخارجه. والصور التي جمعتني معه التقطت قبل سنتين في اسبانيا".

 

A post shared by ندى آلساهـر 𝒂𝒍𝒔𝒂𝒎𝒂𝒓𝒂𝒆𝒆 (@nada.alsahir)


 

وأضافت الشابة العراقية أن كاظم دائمًا ما يعطيها النصائح وتعمل بها، معبرة عن فخرها بأن يكون كاظم الساهر عمها، وقالت: "أنا فخر لي أن أكون ابنة أخيه والناس عرفتني عن طريق قرابتي به".

 

ونفت خلال اللقاء كونها تمارس مهنة عرض الأزياء وكشفت أنها تتابع دراسة في مجال إدارة الأعمال. وتابعت: "انشالله طموحي أن أكون سيدة أعمال ناجحة كوني أدرس إدارة الأعمال ولا زلت طالبة".

 

يشار إلى انه تم مؤخراً تداول صورة للشابة برفقة القيصر، ما أطلق موجة من التعليقات حيث عبر المتابعون عن إعجابهم بجمالها.

 

المصدر: لها
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