دينا الشربيني تواجه سوء الحظ بعد انفصالها عن الهضبة

ما بين إصابات بعض نجوم مسلسل "قصر النيل" لدينا الشربيني بعدوى فيروس كورونا، وأزمات أخرى بالتصوير إلى القبض على المنتج الخاص بالمسلسل، كلّها مشاكل تلاحق المسلسل والمقرر عرضه بموسم رمضان 2021.فماذا عن مصير المسلسل لرمضان المقبل؟تشير المعلومات الصحافية الى أن القضية التي اتُّهم فيها المنتج محمد مشيش منذ فترة وأُلقي القبض عليه قبل يومين بسبب أختام مزوّرة لم تؤثر على مصير المسلسل، كما علمنا أن الأمر لن يتجاوز أياماً قليلة وسيُحل نهائياً وسيعود مشيش لاستئناف أعماله الفنية.ومسلسل "قصر النيل" لم يتأثر أبداً بقضية منتج العمل، حيث أكد مصدر خاص لنواعم أن العمل مستمر في التصوير ولا صحة أبداً لتوقفه أو تعطيل مسار التصوير.وتدور أحداث المسلسل عن قضية ميراث وجريمة قتل في فترة الخمسينيات، وتجسد دينا الشربيني شخصية زوجة يتوفى زوجها في بداية أحداث المسلسل، ما يجعلها تضطر للزواج بشقيق زوجها لتكون الزوجة الثانية وتبدأ أحداث الإثارة بقية الحلقات.فيديوهات دينا الشربينيوتحاول دينا الشربيني أن تتواصل مع جمهورها باستمرار عبر صفحتها الخاصة على الإنستغرام بفيديوهات خاصة لها أثناء تدريباتها الرياضية التي تعكف عليها خلال الفترة الحالية لتحافظ عل لياقتها أثناء التصوير.وتحتفظ دينا الشربيني بصورها التي تجمعها بالهضبة عمرو دياب عبر صفحتها الخاصة على الإنستغرام، ولم تحذفها بعد إعلان انفصالهما قبل أشهر؛ الأمر سيّان لعمرو دياب الذي ما زال يحتفظ بصور تجمعه بدينا الشربيني عبر صفحته على الإنستغرام.