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فنون ومشاهير
بعد إصابته بكورونا.. كيف هي حالة الفنان يوسف شعبان؟
Lebanon 24
24-02-2021
|
14:09
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أصيب الفنان المصري يوسف شعبان بالفيروس المستجد. وجرى نقل يوسف شعبان إلى مستشفى عزل العجوزة حيث يمضي فيها الفترة الخاصة بالعلاج، الى حين التخلص من العدوى بشكل نهائي والسماح له بالمغادرة.
وفي تصريحات خاصة لـ "العربية" أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن الفنان المصري حالته مستقرة في الوقت الحالي بعدما جرى إنقاذه على يد الأطباء.
وكان شعبان في مستشفى خاص طيلة الأيام الثلاثة الماضية، وكانت حالته تتدهور بشكل كبير، ليتم نقله بعدها إلى مستشفى عزل العجوزة.
وأوضحت الفنانة المصرية أن يوسف شعبان ليس في حاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي، وإنما تم وضعه على جهاز الأوكسجين فقط في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن الأطباء المعالجين أكدوا أن الحالة مستقرة في الوقت الحالي، لكن الأمر يحتاج إلى المتابعة في كافة الأوقات، خاصة وأن الفيروس المستجد قد يتسبب في تطورات مفاجئة بالحالة.
المصدر: العربية
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