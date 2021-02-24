فنون ومشاهير

لطيفة تكشف سبب تأخر طرح كليب "الليل ليل"

Lebanon 24
24-02-2021 | 20:09
A-
A+
Doc-P-797074-637497942766345653.jpg
Doc-P-797074-637497942766345653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة لطيفة عن سبب تأخر طرح فيديو كليب أغنيتها "الليل ليل".

وقدمت لطيفة اعتذارا لجمهورها، موضحة أن مخرج الكليب أصيب بفيروس كورونا.

وكتبت: "مساء الخير عاللي بيحبوني حبايبى والله أسفة جدا عالتاخير بالنسبة لكليب الليل ليل الله غالب الكورونا جات للمخرج والحمد الله ربنا عافاه. بس هانت إن شاء الله قريب جدا تشوفوه".

على جانب آخر، كشفت لطيفة لـFilFan.com أن لديها موضوع مهم ستعمل عليه خلال الفترة المقبلة، لتعود من خلاله إلى شاشات السينما، بعد غياب سنوات طويلة.

كما أوضحت أنها تلقت عرضا لتقديم برنامج تليفزيوني جديد لكن لا زالت متردده.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-02-24
21:00 | 2021-02-24
18:00 | 2021-02-24
16:10 | 2021-02-24
15:00 | 2021-02-24
14:09 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website