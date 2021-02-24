لطيفة تكشف سبب تأخر طرح كليب "الليل ليل"

كشفت الفنانة لطيفة عن سبب تأخر طرح فيديو كليب أغنيتها "الليل ليل".وقدمت لطيفة اعتذارا لجمهورها، موضحة أن مخرج الكليب أصيب بفيروس كورونا.وكتبت: "مساء الخير عاللي بيحبوني حبايبى والله أسفة جدا عالتاخير بالنسبة لكليب الليل ليل الله غالب الكورونا جات للمخرج والحمد الله ربنا عافاه. بس هانت إن شاء الله قريب جدا تشوفوه".على جانب آخر، كشفت لطيفة لـFilFan.com أن لديها موضوع مهم ستعمل عليه خلال الفترة المقبلة، لتعود من خلاله إلى شاشات السينما، بعد غياب سنوات طويلة.كما أوضحت أنها تلقت عرضا لتقديم برنامج تليفزيوني جديد لكن لا زالت متردده.