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فنون ومشاهير
من سيحل مكان هيفاء وهبي في "حرب أهلية"؟
Lebanon 24
25-02-2021
|
06:00
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تم اختيار الممثلة التونسية سارة التونسي للمشاركة في المسلسل المصري "حرب أهلية" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل بدلا عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.
وكانت هيفاء وهبي أثارت جدلا بسبب اعتذارها عن المشاركة في هذا العمل لانشغالها بالتحضير لأعمال أخرى وتخوفها من عرقلة إجراءات السفر بين القاهرة وبيروت جرّاء فايروس كورونا.
وكشف منتج المسلسل جمال العدل خلال استضافته في برنامج "ذا إنسايدر" بالعربي أن الدور الذي كان من المقرر أن تقوم هيفاء وهبي بتأديته في المسلسل أصبح لسارة التونسي.
ويجمع مسلسل "حرب أهلية" وهو من بطولة الفنانة يسرا نخبة من النجوم العرب، من بينهم النجمان السوريان جومانا مراد وباسل خياط والفنانة اللبنانية سينتيا خليفة.
ويذكر أنه سبق أن راجت أخبار حول حلول الفنانة السورية جومانا مراد محل هيفاء وهبي في المسلسل الذي كان من المفترض الانطلاق في تصويره منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، لكنه تأجل بسبب إصابة الفنانة يسرا بفايروس كورونا.
وسبق لسارة التونسي الحاصلة على لقب ملكة جمال تونس والعالم العربي في 2017 أن شاركت في عدد من الأعمال المصرية، حيث بدأت مشوارها الفني في مصر بتقديم فيلم “كارما” للمخرج خالد يوسف.
وظهرت الممثلة التونسية في مسلسل "100 وش"، رمضان الماضي، كما جسدت في 2019 دور أم ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي"، وهو ما عرض العمل لبعض الانتقادات، حيث بدت الممثلة التونسية أصغر سنا من النجمة المصرية ولم يفلح المكياج والتجاعيد المصطنعة في جعلها تبدو أكبر سنا.
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