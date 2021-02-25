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فنون ومشاهير
إليسا تتعرض لإنتقادات بسبب تصريح إستغلته "اسرائيل".. ومدير أعمالها يوضح
Lebanon 24
25-02-2021
|
12:00
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رغم مرور أكثر من 3 أشهر على ظهور الفنانة اليسا في لقاء تلفزيوني على mtv، مع الإعلامي زافين قيومجيان، لتحتفل بمرور عشرين عاماً على انطلاقتها الفنية، أعادت صفحات اسرائيلية ناطقة بالعربية، الى جانب حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، الذي أعاد نشر مقطع فيديو وهي تتحدث عن العداء لاسرائيل ووجّه التحية لإليسا على موقفها.
وقد اقتطع من الشريط عبارة نسبت الى اليسا بقولها أن "أكبر كذبة كنا عشناها هي أنّ اسرائيل عدونا" الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقاد والتعليقات القاسية، ما أجبر مدير أعمالها أمين أبي ياغي، لنفي هذا التصريح وقال: "إذا خرج هذا التصريح عبر صحيفة إسرائيلية فأكيد ستكتب على ذوقها هذه القصة عن إليسا".
وأشار إلى أن إليسا لم تجر أي مقابلة فى الفترة الأخيرة أو ربما قاموا بتحوير كلامها فى المقابلة عبر شاشة MTV بمناسبة 20 عاما على مسيرتها الفنية أي قبل 3 أشهر، نافيا نفيا قاطعا أن تقوم إليسا بهذا تصريح.
المصدر: لها
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