وائل كفوري يعترف: لم أرَ بناتي منذ فترة (فيديو)

أطلّ الفنان وائل كفوري في الحلقة الأولى من برنامج " أغاني من حياتي " الذي يعرض على قناة MBC1 .

وتحدّث وائل في الحلقة عن حلمه بالغناء الذي لازمه منذ الصغر، وكانت بدايته من خلال الغناء في المدرسة، والترتيل في الكنيسة، ثم بدأ يغني في زحلة وسمعه الناس في الحفلات، وأطلقوا عليه اسم الطفل المعجزة من يومها.

وأوضح وائل كفوري أن دخوله مجال الغناء وجد معارضة من أهله في البداية، لأنه كان صغيرا، وكانوا يخافون عليه من الانتقال إلى بيروت ومن سهر الليل في الحفلات، لكن كان عنده الطموح القوي والاصرار، فأخذ القرار بحكمة، وتوجه وعمره 16 عاما إلى بيروت، حيث استقبلته خالته وأعطته كل الدعم.

وكشف وائل خلال الحلقة أنه لم يلتق بإبنتيه ميشا وميلانا منذ فترة طويلة بسبب وباء كورونا حيث أنه يخاف عليهما كثيراً ولذلك هو مضطر الآن أن يخضع للفحوصات وينتظر فترة معيّنة قبل أن يراهما مجدداً وأهداهما أغنية " قرب ليي ".