فنون ومشاهير

تعرفوا إلى شقيق كاظم الساهر الذي أورث ابنته عينيها الزرقاوين (صور)

Lebanon 24
25-02-2021 | 21:00
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ظهور ابنة شقيق كاظم الساهر إلى جانبه في عدد من الصور لا زال يحدث ضجة على المواقع، فقد أبدى الكثيرون إعجابهم بجمالها وتساءلوا عمن أورثها إياه. وهو ما يمكن إيجاد الإجابة عليه من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

 

وفيها ظهرت طفلة صغيرة وهي تجلس إلى جانب والدها. وتبين أن الأخير يتمتع بعينين زرقاوين هو نفسه لون عينيها. وقارن الكثيرون بينه وبين الفنان ورأوا أن الأخير يشبهه بكل ملامحه باستثناء عينيه.

 

A post shared by ندى آلساهـر 𝒂𝒍𝒔𝒂𝒎𝒂𝒓𝒂𝒆𝒆 (@nada.alsahir)


 
 

يشار إلى أن الشابة خرجت عن صمتها مؤخراً معلقة على الضجة التي أثيرت حول صورها. وقالت في مقابلة أجريت معها ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي: "توقعت أن تنتشر هذه الصور بشكل واسع وأن يتم تداولها من قبل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. والسبب أن عمي كاظم فنان يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي وخارجه. والصور التي جمعتني معه التقطت قبل سنتين في اسبانيا". وأعربت عن فخرها بأن يكون كاظم الساهر عمها وعلقت: "أنا فخر لي أن أكون ابنة أخيه والناس عرفتني عن طريق قرابتي به".

المصدر: لها
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