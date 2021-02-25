فنون ومشاهير

"بكى فيها كأنه لم يبك من قبل".. أصعب ليلة في حياة عادل إمام (فيديو)

Lebanon 24
25-02-2021 | 18:00
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كشف رامي إمام نجل الممثل المصري عادل إمام، عن أصعب ليلة مرت على والده، والتي بكى فيها بشدة.

 

جاء ذلك في تعليق المخرج رامي إمام على إعلان طرح مسرحية "بودي غارد" على منصة شاهد لأول مرة بعد 10 سنوات من انتهاء عرضها على المسرح.

 

وقال رامي، مخرج بودي غارد، في مداخلة بالفيديو مع برنامج "Trending MBC "الذي يعرض عبر شاشة "4 MBC"، إن أصعب ليلة مرت على فريق عمل المسرحية، ومن بينهم عادل إمام، الليلة التي توفي فيها الممثل الراحل مصطفى متولي زوج شقيقة الزعيم، والذي كان يشارك في المسرحية أيضا.

 

وأوضح رامي: "كانت وفاة الفنان مصطفى متولي في عام 2000، بعد سنة من بدء عرض المسرحية، وكانت لحظات صعبة علينا جميعا خاصة الوالد".

 

وأضاف أن عادل إمام أصر على أن يواصل فريق عمل المسرحية، تقديمها في تلك الليلة بسبب الجمهور الذي حجز تذاكر العرض مسبقا، وقال: "عادل إمام قال إنه صحيح أن المسرح لا يعوقه إلا القبر، لكن ما ذنب الجمهور الذي حجز التذاكر وانتظر ليرى العمل أن يحرم منه هذه الليلة".

 

وتابع: "بمجرد إنتهاء العرض وغلق الستارة، انهار فريق العمل، ورأيت الأستاذ عادل يبكي بشدة، لم أره يبكي بهذه الطريقة من قبل".

 

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وقالت الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "لأول مرة سيتم عرض مسرحية "بودي غارد" يوم 26 شباط، على منصة "شاهد" برعاية هيئة الترفيه".

المصدر: سبوتنيك
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