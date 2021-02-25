الموت يؤلم الفنان السوري الشهير بوالدته

نعت نقابة الفنانين في سوريا- فرع دمشق، من خلال حسابها الخاص على "فيسبوك" والدة الفنان السوري جمال العلي، بمنشور كتبت فيه: "مجلس فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدمون بأحر التعازي للفنان جمال العلي بوفاة والدته".

وتفاعل مع هذا الإعلان عدد كبير من المتابعين والفنانين الذين أرسلوا إلى الفنان كلمات مواساة تعبّر عن حزنهم وتعاطفهم.