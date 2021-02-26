حادث مفاجئ لطوني خليفة أثناء تصوير برنامجه.. هذا ما حصل معه! (فيديو)

تعرّض الإعلامي طوني خليفة إلى حادث مفاجئ خلال تصوير حلقته من برنامج "سؤال محرج" مع الأميرة حياة أرسلان.وخلال تصوير الحلقة علقت سماعة الأذن داخل أذن خليفة حيث إضطر إلى توقيف تصوير الحلقة والإستعانة بفريق العمل.وبعد محاولات عدّة إستمرّت لدقائق عديدة إستطاع فريق البرنامج إستخراج سماعة الأذن ليستكمل بعدها خليفة التصوير.