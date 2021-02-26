فنون ومشاهير

مفاجأة حول وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بكورونا.. تلقى اللقاح وهذا ما قاله في آخر ظهور له (فيديو)

Lebanon 24
26-02-2021 | 15:00
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خيم الحزن على الوسط الفني الخليجي بوفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بسبب معاناته من أعراض فيروس كورونا المستجد. وإثر هذا تناقل الناشطون على المواقع فيديو لآخر مقابلة أجريت معه. وخلالها قال لصحيفة "الأنباء" الكويتية إنه تلقى اللقاح المضاد للفيروس المستجد وقال: "تكسرت".

 

وأضاف أنه يشعر بالتحسن حالياً داعياً الجميع إلى الحصول على اللقاح لأن هذا سيتم عاجلاً أم آجلاً. وعبر الكثيرون عن حزنهم لفقدانه وحقق المقطع على أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" أكثر من 181 ألف مشاهدة في ساعات قليلة جداً.

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كما تناقل الناشطون فيديو آخر سجل للبلام وهو يتلقى اللقاح، علماً أنه نشر الفيديو حينها على حسابه على "سناب شلات" مع التعليق: "برداً وسلاماً، الحمدالله الجرعة الأولى تمت".

 

يشار إلى أن الإعلامية الكويتية مي العيدان أثارت الجدل في وقت سابق بعدما أعنلت أن فنانة قصيرة القامة هي التي نقلت العدوى إلى البلام أثناء التصوير، لافتة إلى أنها كانت تعلم بإصابتها ولم تعلن ذلك.

المصدر: لها
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