بعد السيارات محمد رمضان يستعرض المال.. ويتعرض لهجوم قاسٍ

تعرض الفنان المصري محمد رمضان للانتقاد مجدداً بسبب صورة نشرها على حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام" ظهر فيها وهو يقف عاري الصدر واضعاً النقود تحت حزام سرواله.

ودفع هذا الكثير من المتابعين إلى مهاجمته متهمين إياه بالمبالغة في استعراض ثروته وبعدم مراعاة مشاعر الآخرين وخصوصاً أولئك الذين يعانون من ضائقة مالية ووصفه بعضهم بحديث النعمة.

وجاء في التعليقات: "كفاية عرفنا إنك غني" و"ذكرني بأغنية عندي كومة فلوس فلوس" و"صعبة ع الماشاف وشاف" و"والله إنك فاضي، مش لاقي حاجة تعملها" و"ياسطا يا بو رمضان عايزين روزمة من دي". ورغم هذا حقق أكثر من 324 آلاف إعجاب.

يشار إلى أن أخباراً شاعت مؤخراً وتحدثت عن انفصال الفنان عن زوجته. وهو ما نفاه شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان الذي قال في بيان صحافي إن هذه الأخبار غير صحيحة ولا تمت الى الواقع بصلة، مؤكداً أن العلاقة بين رمضان وزوجته جيدة جداً.