فنون ومشاهير

فنانان لبنانيان قديران يناشدان الدولة.. نحن مريضان ولا يمكننا التحرك كيف يمكننا الحصول على اللقاح؟

Lebanon 24
26-02-2021 | 11:33
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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بمناشدة المخرج والممثل الكبير أنطوان ملتقى وزوجته الفنانة القديرة لطيفة شمعون ملتقى، للدولة اللبنانية من أجل تلقّي لقاح كورونا.

 
 

وكتبت لطيفة ملتقى عبر حسابها على فيسبوك: "حالتنا خاصة أنطوان ملتقى ولطيفة شمعون، 88 و87 سنة نحن متقاعدان ومريضان وليس بإمكاننا التحرّك. كيف يمكننا الحصول على لقاح فايزر؟ والشكر للجميع".

 
 

وعادت وأشارت ملتقى عبر حسابها على فيسبوك أيضا إلى أن ما من مستجيب لندائها، فعدلت عن قرارها وكتبت في منشورٍ آخر: "لقد عدلت عن المنشور لأنني مريضة. لا أعلم ما إذا كان تلقّي اللقاح سينفعني".

 
 
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