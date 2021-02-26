اليسا تهاجم وزير الصحة والنواب: ما شفت أوقح!

وصفت الفنانة اليسا ممارسة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وبعض النواب والمسؤولين بالوقحة والكاذبة وذلك في تغريدة لها عبر " تويتر " .

وشكّكت اليسا أيضاً بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بالكورونا حيث كتبت: " حقيقة انا بعد ما شفت ممارسة و وقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا".