فنون ومشاهير

اليسا تهاجم وزير الصحة والنواب: ما شفت أوقح!

Lebanon 24
26-02-2021 | 13:30
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وصفت الفنانة اليسا ممارسة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وبعض النواب والمسؤولين بالوقحة والكاذبة وذلك في تغريدة لها عبر " تويتر " .

 

وشكّكت اليسا أيضاً بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بالكورونا حيث كتبت: " حقيقة انا بعد ما شفت ممارسة و وقاحة وكذب وزير الصحة وبعض النواب والمسؤولين صار عندي شك حتى بصحة الأرقام الكبيرة لأعداد المصابين بكورونا وحتى باللي ماتوا وكيف ماتوا".

 

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