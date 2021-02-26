كارلوس عازار يتحدث لـ"لبنان 24" عن "حادث قلب".. نحن شعب ظُلم وسُرق كثيراً!

يشارك الممثل كارلوس عازار في بطولة مسلسل "حادث قلب" الذي بدأ عرضه منذ حوالي الأسبوعين على شاشة الـMTV وبدأت نجاحاته تظهر من حيث نسبة المشاهدة العالية.



وفي حديث خاص لـ"لبنان 24" أكّد كارلوس أن ما جذبه للمشاركة في العمل هو "تركيبته والعناصر المجتمعة من شركة الإنتاج "G8 Productions" والمنتجة المنفذة مي أبي رعد، إلى المخرجة رندة العلم، والنص لوليد زيدان، إضافة إلى مشاركة الممثلة ستيفاني عطالله إلى جانبه في البطولة بخاصة انه تجمعهما كمياء فنية واضحة". وتابع ان التعاون كان مرناً بينهما لأن ستيفاني تعطي من قلبها ما جعل هذه الكيمياء بينهما تمسّ المشاهدين.





وعن مسلسل "لا حكم عليه" والتي كانت إطلالته فيه هي الأولى في الدراما المشتركة، أشار كارلوس إلى أن قراره كان عدم المشاركة في الدراما المشتركة لمجرّد المشاركة وإن لم يكن موقعه صحيحا، وهذا ما يبرّر إعتذاره عن أعمال كثيرة من قبل.

أما عن تركيبة "لا حكم عليه" فوصفها بالجيّدة جداً، مثنياً على التعاون الاول له مع شركة الصبّاح أخوان التي وضعت ثقتها به لتأدية دور صعب ومركب. وقوفه أمام عدسة المخرج فيليب الأسمر لم يكن الأول فقد "تعاونا مرات عدّة وهو يحب عدسته وإحساسه"، إضافة إلى الدور الذي عرض عليه وهو دور مستفزّ يُظهر في نفس الوقت قدرات تمثيلية كبيرة ولذلك قبل العرض. وعن أصداء العمل ، أكّد كارلوس أن "حادث قلب" يحقق نجاحات كبيرة ويحصد نسبة مشاهدة عالية، ناهيك عن حديث الناس وكذلك مواقع التواصل الإجتماعي ما يفرح قلبه كثيراً.وعن مسلسل "لا حكم عليه" والتي كانت إطلالته فيه هي الأولى في الدراما المشتركة، أشار كارلوس إلى أن قراره كان عدم المشاركة في الدراما المشتركة لمجرّد المشاركة وإن لم يكن موقعه صحيحا، وهذا ما يبرّر إعتذاره عن أعمال كثيرة من قبل.أما عن تركيبة "لا حكم عليه" فوصفها بالجيّدة جداً، مثنياً على التعاون الاول له مع شركة الصبّاح أخوان التي وضعت ثقتها به لتأدية دور صعب ومركب. وقوفه أمام عدسة المخرج فيليب الأسمر لم يكن الأول فقد "تعاونا مرات عدّة وهو يحب عدسته وإحساسه"، إضافة إلى الدور الذي عرض عليه وهو دور مستفزّ يُظهر في نفس الوقت قدرات تمثيلية كبيرة ولذلك قبل العرض.

كارلوس أكّد أن الدور أخذ جهداً كبيراً وبحثاً إضافة إلى إجتماعات مع معالجين نفسيين ليصل إلى هذه النتيجة. وعن التعاون مع قصي خولي الصديق فكان مميّزاً كما أنه سبق وتعاون مع فاليري أبو شقرا في عشرة عبيد صغار ولذلك التعاون كان مرناً وأعطى نتيجة وأصداء جميلة في العالم العربي وتحديداً مشاهدي تطبيق "شاهد" الذين تحدّثوا عن هذا العمل بشكل كبير.



وعن الأعمال التي جذبته في الفترة الأخيرة، أكّد كارلوس أنه لم يتسن له متابعة أي عمل جديد بسبب جدوله المزدحم بالتصوير حيث أنه بالكاد يتابع في بعض الأحيان "حادث قلب".

لكن كارلوس أشار إلى أن هناك عملا لفته السنة الماضية يحمل عنوان بالقلب من كتابة طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، من إنتاج G8 Productions، إضافة إلى مسلسل "دفعة بيروت" الذي شارك فيه كضيف شرف وهو من إخراج علي العلي كتابة هبة ميشال حمادة وإنتاج Eagle Films.



وعن تجربة كورونا التي عاشها والده الفنان جوزف عازار ووالدته، أكّد كارلوس أن كورونا ليست مزحة وأن والديه قطعا هذه المحنة بخير لكنهما مرّا بأيام صعبة جدا، ويكفي القلق والخوف الذي عاشه والعائلة معهم مؤكّداً أن كل شخص رحل أثّر به ومتمنياً أن ينتهي الوباء قريباً.



وعن أعماله المقبلة، أشار كارلوس إلى أنه سيدخل السباق الرمضاني بعمل من إنتاج Gold Films إخراج إيلي رموز، كتابة جويل مغامس وميشال أضباشي، وهذا المسلسل هو لبناني - سوري حيث أن الممثلة السورية ريم نصرالدين تشاركه البطولة إضافة إلى الممثلين يوسف حداد، صفاء سلطان، ختام اللحام، ميشال أضباشي ومجموعة كبيرة من الفنانين من لبنان وسوريا. إضافة إلى فيلم "فايك بوك" الذي لم يعرض في لبنان بسبب إقفال دور السينما بسبب جائحة كورونا وهو موجود على Platform "جوّي" في السعودية وسيعرض قريباً في الصالات السينمائية في المملكة أملاً أن يعود الوضع في لبنان الى طبيعته ويطلّ فيه على المشاهدين.



وختم كارلوس متحدّثاً عن الأزمة في لبنان مؤكّداً أنها لا تُختصر بكلما و"أننا شعب ظُلم وسُرق كثيراً وإرتكبت في حقّه جرائم كثيرة أكبرها جريمة مرفأ بيروت، معزيّاً أهالي الضحايا الذين سقطوا ومتمنياً لهم الصبر. كارلوس شدّد على مقولة أن لكل ظالم جزاء، متمنياً أن يكون الجزاء قريباً جداً وكبيراً على قدر الفظائع التي إرتكبت في حقنا".



