ملك جمال لبنان السابق في بلغاريا.. لهذا السبب

يتواجد عارض الأزياء وملك جمال لبنان السابق (عام 2014) ربيع الزين في بلغاريا، حيث يصوّر في استديو Boyana Films فيلمًا سينمائيًا بعنوان breakfast in Beirut لصالح منصة نتفليكس، وهو من كتابة تالا رمضان واخراج تينا غارافي، وفق ما أفاد موقع "بصراحة" الفني.الفيلم يتحدث عن انفجار مرفأ بيروت حيث يطل الزين بشخصية رجل مُسن مع مجموعة من مشاهد "فلاش باك" ما بين الماضي والحاضر.وبحسب "بصراحة"، يلعب الزين دور رجل متزوج ولديه ابنة عاشت في لندن بسبب معاملته القاسية لها وعند وقوع إنفجار مرفأ بيروت، يُطلب منها السفر الى لبنان لرؤيته في المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الإنفجار. وفور وصول الفتاة الى لبنان تتعرف الى فتاة يتواجد والدها أيضًا في المستشفى جراء الإنفجار، وتُشاء الصدف أن تنشأ صداقة بينهما وخلال ذهابهما الى المستشفى لرؤية كل واحدة منهما والدها تُصدمان بعدما تعلمان أن والدهما هو نفسه وإنهما شقيقتان. من هنا تبدأ الأحداث وتطورات الفيلم.