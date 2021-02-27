فنون ومشاهير

فنانة عربية تواجه أزمة الترحيل من كندا.. وتروي قصتها بالتفاصيل (صور)

Lebanon 24
27-02-2021 | 12:00
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كشفت الفنانة المصرية، صفاء مغربي عن معاناتها حاليا، بشأن قرار ترحيلها من قبل السلطات الكندية، بسبب اعتبارهم أنها متوفاة وأنها قامت بـ"انتحال شخصيتها".

وكتبت صفاء عبر حسابها على "فيسبوك": "أنا في مصيبة كبيرة ترحيل من كندا.. أنا صفاء جمال مغربي أحمد مواليد سوهاج 28 يونيو 1987، ومتزوجة المخرج يوسف شرف الدين ولدي طفلان يوسف وعلي، والترحيل 7 مارس القادم بسبب إتهام إني منتحلة شخصية ممثلة اسمها صفاء مغربي اللي هي أنا، وأرسلتلهم إثباتات من مصر ولكن اعتبروها أن زوجي كمخرج أعدها لي ولم يعترفوا بها وأن صفاء مغربي ماتت بسبب إشاعة الوفاة وإن أنا كصفاء جمال مغربي أحمد بدعي إن هي وأنا دخلت على اسمها".
 
وقالت: "أنا اتدمرت نفسيا، كوابيس ورعب وانهيار ومهدئات..". 
 
يذكر أن بعض الصحف والمواقع نقلت خبر وفاة الفنانة الشابة صفاء مغربي عن مسؤولها الإعلامي، ونفى زوجها المخرج يوسف شرف الدين الشائعة بعدها بعدة ساعات، قبل أن يتهمها عدد من الفنانين بترويج شائعة وفاتها من أجل الشهرة.
المصدر: روسيا اليوم
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