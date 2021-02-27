هشام حداد: أنا بطلع على بكركي حافي إذا..

وجّه مقدّم البرامج هشام حداد سؤالاً إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تزامناً مع إستعداد الحشود للذهاب إلى بكركي دعما لمواقفه الداعية الى الحياد وعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" كتب حداد: "هل البطريرك مستعد يحمل الزعما الموارنة من عون وجعجع وفرنجية جزء من المسؤولية بلي وصلنالو ويدعي لهزيمتن بالانتخابات؟".



وتابع: "البطريرك مستعد يرفع الغطا عن رياض؟ اذا كان الجواب عحيالا سؤال من هول نعم انا بطلع عبكركي حافي ملاحظة: نفس الشي بينطبق عالمفتي والمجلس الشيعي".