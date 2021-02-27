طوني خليفة يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله الى الـ"أل بي سي"

قال الإعلامي طوني خليفه إن "العديد من البرامج التلفزيونية هي مستنسخة من برامجه السابقة"، معلناً أن "قناة الجديد تتحضر لاطلاق برنامج شبيه ببرنامجه الحالي".

وأعلن خلال لقاء له في برنامج "عالموجة سوا" عبر صوت لبنان (100.3، 100.5) انه وافق الانضمام الى الـ"ال بي سي" ومنصة صوت بيروت بسبب الامكانات المتطورة والراتب الجيد والـ" fresh money".

وحول نوعية البرامج التي يتم تقديمها على الشاشات المحلية أشار الى أن "تنوع البرامج يسمح بمرور برامج من دون المستوى لكن لا يمكننا أن ننكر أن لهذه البرامج جمهورها الخاص، هناك برامج جيدة واخرى هابطة".



وأنهى حديثه بالقول أنه "لم يتعرض لأي ضغط على الرغم من خطورة المواضيع التي يتناولها".