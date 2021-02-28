النجم التركي "مهند" يستخدم عربة عسكرية لحماية نفسه من كورونا

قرر النجم التركي كيفانتش تاتليتوغ، الشهير في الوطن العربي باسم "مهند" حماية نفسه بطريقة خاصة من فيروس كورونا.استبدل تاتليتوغ الكرفان الذي خصص له لإنتاج مسلسله الجديد "حكاية غواصة"، بسيارته الخاصة التي تبلغ قيمتها 750 ألف ليرة تركية.والوسيم التركي البالغ 37 عاما، معروف عنه حرصه على كل الإجراءات الوقائية منعا للإصابة بالفيروس المستجد، حتى أنه يجري تحليل كورونا بشكل مستمر.والسيارة الخاصة بتاتليتوغ أو الكرفان، تشبه عربة عسكرية بمظهرها، وتتميز البطارية بميزة الشحن عبر الألواح الشمسية عندما تكون السيارة في وضع التخييم.