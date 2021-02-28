فنون ومشاهير

النجم التركي "مهند" يستخدم عربة عسكرية لحماية نفسه من كورونا

Lebanon 24
28-02-2021 | 06:00
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قرر النجم التركي كيفانتش تاتليتوغ، الشهير في الوطن العربي باسم "مهند" حماية نفسه بطريقة خاصة من فيروس كورونا.

استبدل تاتليتوغ الكرفان الذي خصص له لإنتاج مسلسله الجديد "حكاية غواصة"، بسيارته الخاصة التي تبلغ قيمتها 750 ألف ليرة تركية.

والوسيم التركي البالغ 37 عاما، معروف عنه حرصه على كل الإجراءات الوقائية منعا للإصابة بالفيروس المستجد، حتى أنه يجري تحليل كورونا بشكل مستمر.

والسيارة الخاصة بتاتليتوغ أو الكرفان، تشبه عربة عسكرية بمظهرها، وتتميز البطارية بميزة الشحن عبر الألواح الشمسية عندما تكون السيارة في وضع التخييم.
ومسلسل "حكاية غواصة" يشارك في بطولته النجمة التركية أوزجي أوزبرينتشاك.

والعمل يتألف من عدة مواسم، أما الجزء الأول فهو مكون من 8 حلقات.

ويجسد كيفانش تاتليتوغ شخصية أرمان، ويتحدث العمل عن فوضى تبدأ بأشعة الشمس التي تودي بحياة الناس فيسعى أرمان لكشف حقيقة الأمر وسبب حصوله.

المصدر: صحيفة" زمان" التركية
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