18
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
النجم التركي "مهند" يستخدم عربة عسكرية لحماية نفسه من كورونا
Lebanon 24
28-02-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر النجم التركي كيفانتش تاتليتوغ، الشهير في الوطن العربي باسم "مهند" حماية نفسه بطريقة خاصة من فيروس كورونا.
استبدل تاتليتوغ الكرفان الذي خصص له لإنتاج مسلسله الجديد "حكاية غواصة"، بسيارته الخاصة التي تبلغ قيمتها 750 ألف ليرة تركية.
والوسيم التركي البالغ 37 عاما، معروف عنه حرصه على كل الإجراءات الوقائية منعا للإصابة بالفيروس المستجد، حتى أنه يجري تحليل كورونا بشكل مستمر.
والسيارة الخاصة بتاتليتوغ أو الكرفان، تشبه عربة عسكرية بمظهرها، وتتميز البطارية بميزة الشحن عبر الألواح الشمسية عندما تكون السيارة في وضع التخييم.
ومسلسل "حكاية غواصة" يشارك في بطولته النجمة التركية أوزجي أوزبرينتشاك.
والعمل يتألف من عدة مواسم، أما الجزء الأول فهو مكون من 8 حلقات.
ويجسد كيفانش تاتليتوغ شخصية أرمان، ويتحدث العمل عن فوضى تبدأ بأشعة الشمس التي تودي بحياة الناس فيسعى أرمان لكشف حقيقة الأمر وسبب حصوله.
المصدر: صحيفة" زمان" التركية
تابع
الأكثر قراءة
هشام حداد: أنا بطلع على بكركي حافي إذا..
Lebanon 24
هشام حداد: أنا بطلع على بكركي حافي إذا..
14:44 | 2021-02-27
27/02/2021 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني خليفة يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله الى الـ"أل بي سي"
Lebanon 24
طوني خليفة يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله الى الـ"أل بي سي"
18:05 | 2021-02-27
27/02/2021 06:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستندم حين تنفصلين عنها!
Lebanon 24
هذه الأبراج ستندم حين تنفصلين عنها!
12:00 | 2021-02-27
27/02/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير ينعى صديقه بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير ينعى صديقه بكلمات مؤثرة (صورة)
15:32 | 2021-02-27
27/02/2021 03:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
08:57 | 2021-02-28
28/02/2021 08:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:00 | 2021-02-28
فنان لبناني يُعلن حمل زوجته وهي شقيقة إعلامية شهيرة.. هكذا زف الخبر
22:00 | 2021-02-27
ملك جمال لبنان السابق في بلغاريا.. لهذا السبب
18:05 | 2021-02-27
طوني خليفة يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله الى الـ"أل بي سي"
15:32 | 2021-02-27
ممثل لبناني شهير ينعى صديقه بكلمات مؤثرة (صورة)
14:44 | 2021-02-27
هشام حداد: أنا بطلع على بكركي حافي إذا..
12:00 | 2021-02-27
فنانة عربية تواجه أزمة الترحيل من كندا.. وتروي قصتها بالتفاصيل (صور)
فيديو
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
01:11 | 2021-02-27
28/02/2021 11:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
00:51 | 2021-02-27
28/02/2021 11:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
10:00 | 2021-02-26
28/02/2021 11:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact