صورة أحدثت ضجة.. هل قصد سلوم حداد الظهور بأزرار بنطال مفتوحة في "على صفيح ساخن"؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة جمعت الفنانين السوريين سلوم حداد وباسم ياخور وشادي الصفدي من كواليس مسلسل "على صفيح ساخن"، بعدما لفتت ازرار بنطال حداد انتباه الجمهور.

وانقسمت التعليقات بين رأى في الصورة طرافة، ومن أكّد أنّ إطلالة حداد تتعلق بالتفاصيل الدرامية التي يجسّدها في العمل الدرامي الجديد، لا سيما أنّه يقدم شخصية زعيم "الزبّالين".

والعمل المشوّق من انتاج شركة "غولدن لاين" بالتعاون مع "آي سي ميديا"، ومن تأليف وسيناريو وحوار علي وجيه ويامن الحجلي، ومن إخراج سيف سبيعي، ومن بطولة سلوم حداد وباسم ياخور وأمل بوشوشة وميلاد يوسف ويامن الحجلي وجفرا يونس وعبدالمنعم عمايري ونظلي الرواس وسواهم من الفنانين.

وكان باسم ياخور أكّد في تصريحات صحافية سابقة أنّ العمل حقيقي لا يشبه "دراما الكارت بوستال" السائدة حالياً.