كارين رزق الله تؤيد مبدأ الحياد وتشن هجوماً على السياسيين.. هذا ما قالته

أبدت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله تأييدها لمبدأ الحياد الذي ينادي به البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وللتظاهرة التي شهدها أمس السبت الصرح البطريركي في بكركي.

وغردت كارين عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "نعم للحياد نعم لمؤتمر دولي نعم لحرية واستقلال لبنان لو انقبروا قدروا يتفقوا مع بعضن ويحكموا هالبلد بالعدل والمساواة ما كنا اليوم هون !

نعم ل #الحياد نعم ل #مؤتمر_الدولي نعم لحرية واستقلال #لبنان لو انقبروا قدروا يتفقوا مع بعضن ويحكموا هالبلد بالعدل والساواة ما كنا اليوم هون ! #بكركي_بتجمع

— carine rizcallah (@CarineRizcallah) February 27, 2021

وتابعت: الراعي بكركي بتجمع نعم للبنان واحد مش لبنانان ! نعم لتحرير لبنان من كل حكامو الفاسدين بكركي ما بتهدد بكركي بتسترجي تحكي عن ارادة كل اللبنانيين ! بدنا تردولنا قرارنا بدنا اصلاحات وحكومة بدنا مصرياتنا وبدنا نعرف مين اغتال مدينتنا !