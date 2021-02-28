فنون ومشاهير

والد الفنان الكويتي مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني" (فيديو)

Lebanon 24
28-02-2021 | 18:00
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أثارت وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام، الخميس، بعد إصابته بفيروس كورونا صدمة كبيرة بين محبيه ونجوم الوسط الفني الخليجي، لا سيما عائلته.

 

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيها والده وهو يتحدث عن سبب موت نجله، مشيراً إلى أنه تم تطعيمه وهو مصاب بكوفيد 19.

 

كما لفت إلى أنه حُقن بالكورتيزون وهي التي أنهت حياته.

 

وقال والد الراحل من محيط مقبرة صليبخات: "هو أخذ اللقاح ولكنه كان مصاباً بكورونا، وكان يفترض قبل إعطائه اللقاح أن يتأكدوا ما إذا كان مصاباً بكورونا أم لا... وهم لا يفحصون أحداً ممن يتقدم لأخذ التطعيم". أضاف اعطوه اللقاح وانتكس، وأعطوه إبرة كورتيزون وهي التي أنهته".

والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ujduJnQCuQ

 
 

يذكر أنه منذ إعلان إصابة مشاري البلام بفيروس كورونا، أثير الجدل حول أسباب الإصابة ومصدر نقل العدوى بعدما كتب رسالة طلب فيها من الجمهور الدعاء له حيث اكتشف إصابته وقال: لا تنسوني من دعاكم.. الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال.. وكل اللي صار أثناء التطعيم إنصبت بكورونا.. قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات.

 

والفنان الراحل متزوج ولديه خمسة أبناء، أصغرهم عمرها سنة، هم: صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.

المصدر: العربية
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