نيكول سابا بتصريحات نارية: أنا أقوى دور نسائي في الهيبة.. وكلن ما بيحبوني (فيديو)

أطلقت الفنانة نيكول سابا تصريحات نارية كاشفة الكثير من تجربتها في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، في حوار ضمن برنامج "المواجهة" عبر شاشة الـLBCI وصوت بيروت انترناشونال، حيث قالت: "من الأخر دور سمية كان أقوى دور نسائي في كل أجزاء الهيبة".

وأكّدت سابا أنّها اتفقت مع المنتج صادق الصباح على المشاركة في بطولة الجزأين الثاني والثالث، لافتةً إلى تلقيها وعود كثيرة من المنتج اللبناني بأن تكون هذه التجربة فاتحة خير ومفتاحًا للكثير من الفرص.

وأضافت: "لكن لسوء الحظ منذ البداية، جرى العمل على تكسير مجاديفي سواء من خلال تسليط الضوء على ترتيب تواجدي في بوستر العمل أو حتى التيزر".

وتابعت: "في الحقيقة، كلهم ما بحبوني وهني ما الهم فضل علي بشي بس لازم يحترموا تجربتي والمجهود والشغل يلي أنا عملته، بخاصة أنني أعتبر أن دور سمية كان أقوى دور نسائي في كل أجزاء الهيبة، واقول ذلك على رأس السطح وخلص الموضوع".

وأردفت: "نيكول مش كبش محرقة، خذلت ولم يكن ذلك العشم، صادق الصباح يعلم جيدا أنني ظلمت ويوافقني الرأي. وأنا أعتبر أنني نجحت في الجزء الثاني، وراضية عن الذي قدمته ولكن هناك علامات استفهام،ٍ ومع احترامي لتاريخ الشركة، حزنت ولم أكن أستاهل هذا التصرف. يا ريت الحيطان بتحكي وتسمع الوعود بالأعمال المستقبلية والنجومية المقبلة".

ونوّهت أنّ النجم السوري تيم حسن ليس المقصود بكلامها، فلا علاقة له بكل ما جرى وفق تعبيرها.

واستمرت في كلامها: "يلي عم يدعموهم منهم أحسن مني بشي ما عندهم ربع الطريق يلي انا مأسسة 75 % منه".

وقامت نيكول سابا بترتيب أجزاء الهيبة بداية بالأفضل، فاعتبرت أن الجزء الأول يتصدر، يليه الجزء الرابع الذي شاركت فيه ديمة قندلفت، أمام الجزء الثاني، وأخيراً الجزء الثالث الذي كانت بطلته سيرين عبد النور.