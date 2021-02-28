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فنون ومشاهير
بسبب إطلالة جريئة وسط الصحراء.. هجوم على فيفي عبده (صورة)
Lebanon 24
28-02-2021
|
23:00
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تلقت الفنانة فيفي عبده هجوماً حاداً من بعض متابعيها، بعدما نشرت على حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة وسط الصحراء، الأمر الذي أشعل تعليقات الهجوم عليها بسبب قصر الفستان الذي ظهرت به في الصورة.
يذكر أن الفنانة فيفي عبده كانت قد أثارت الجدل بعدما نشرت مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها على "إنستغرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم بعد شائعة دخولها العناية المركزة.
المصدر: لها
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