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فنون ومشاهير
أرهقه كورونا حتى أسلم الروح.. يوسف شعبان في ذمة الله عن عمر 90 عاماً
Lebanon 24
28-02-2021
|
16:49
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توفى الفنان المصري يوسف شعبان، الأحد، عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا.
وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فقد توفي الفنان يوسف شعبان داخل مستشفى العجوزة بالقاهرة.
وكان شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.
ولم يصدر إلى الآن أي تعليقات بخصوص موعد جنازته، أو مكان دفنه.
سيرة الراحل
ولد في حي شبرا بالقاهرة عام 1936، ووالده مصمم إعلانات مشهور في شركة (إيجبشيان غازيت)، تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في التوفيقية، وبسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب إلى كلية الفنون الجميلة، ولكن عائلته رفضت بشدة وخيرته بين كلية البوليس أو الكلية الحربية.
بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم في بيتنا رجل مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 فيلم سينمائي.
حصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، وفي عام 1995 قرر الابتعاد عن المجال السينمائي والاكتفاء بتمثيل مسلسل واحد أو اثنين في العام للتركيز في مهمته الجديدة كنقيب للممثلين.
قدم الفنان الراحل أكثر من 130 مسلسلا أبرزها العائلة والناس، الشهد والدموع بجزئيه، الوتد، وتألق في مسلسل رأفت الهجان بشكل بارع في أداءه لشخصية محسن ممتاز، وغيرها من المسلسلات التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور العربي.
قدم يوسف شعبان مسلسلا غريبا أبدع فيه باختلاف اللهجة المصرية وهو المسلسل الأردني وضحا وأبن عجلان، والذي أعتبر الأكثر مشاهدة في دول الخليج والأردن وسوريا في حينه، وشاركته البطولة من سوريا سلوى سعيد، ومن الأردن نبيل المشيني إلى جانب كوكبة مجموعة من الممثلين الأردنيين والسوريين الكبار.
زوجته السيدة الكويتية إيمان خالد الشريعان، وله منها ابنته زينب وابنه مراد.
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