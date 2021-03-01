"آخرتها متر في متر".. آخر كلمات الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي

توفيت الفنانة المصرية، أحلام الجريتلي، يوم الأحد عن عمر ناهز 73 عاما، متأثرة بأزمة قلبية.



وكانت آخر كلمات كتبتها أحلام الجريتلي قبل وفاتها بأيام عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "الدنيا دي غريبة يوم فرح ويوم حزن".





إشارة إلى أن الفنانة أحلام الجريتلي كانت قد قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية والإذاعية والسينمائية منها مسلسل "حكايات المدندش" ومسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام" مع نادية الجندي.



وشاركت أحلام الجريتلي في إحدى حلقات مسلسل "لحظات حرجة" ومسلسل "السندريلا"، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة كما شاركت في أعمال أخرى كثيرة. وأضافت: "امبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادي والنهاردة الكل بيعزيني في وفاة محمد زوج أختي المرحومة آمال ووالد وائل وريم سبحان الله، وأهي ماشية شوية حزن وشوية فرح وآخرتها متر في متر".إشارة إلى أن الفنانة أحلام الجريتلي كانت قد قدمت العديد من الأعمال التليفزيونية والإذاعية والسينمائية منها مسلسل "حكايات المدندش" ومسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام" مع نادية الجندي.وشاركت أحلام الجريتلي في إحدى حلقات مسلسل "لحظات حرجة" ومسلسل "السندريلا"، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة كما شاركت في أعمال أخرى كثيرة.