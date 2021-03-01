فنون ومشاهير

بعد إعلان وفاة "شقيقه"... طوني أبو جودة يعتذر: أنا وحيد!

Lebanon 24
01-03-2021 | 09:00
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أحدث الممثل طوني أبو جودة ضجة كبيرة على مواقع التواصل بعدما نعى شخصاً قال إنه شقيقه. وفي هذا السياق نشر صورة له وللراحل على حسابه الخاص على "فيسبوك" وأرفقها بالتعليق: "لماذا يا أخي؟ لماذا؟ لن يكون أي شيء كالسابق الآن. الوداع يا شادي".

 
 

وأثار هذا الأمر موجة من الحزن في أوساط المتابعين حيث تفاعل معه الكثيرون معبرين عن تعاطفهم بسبب مصابه الأليم. وتساءل آخرون عن سبب الوفاة.

 

وبعد هذا خرج طوني عن صمته وأوضح من خلال الحساب نفسه أن الراحل ليس شقيقه فعلاً بل هو مقرب منه إلى حد كبير وبمثابة شقيقه. وكتب: "بعتذر على اللغط يلي حصل بيلّي كتبتو قبل. في كتير ناس افتكروا إنو خّيي مات".

 

وأضاف: "أنا وحيد ما عندي أخ بس الله عطاني أصحاب بعتبرهم متل أخوة و أعزّ. وشادي عبد الساتر كان واحد منهم. الله يرحمو خسارة كبيرة".

المصدر: لها
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