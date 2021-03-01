فنون ومشاهير

بعدما قالته عن مشاركتها في "الهيبة".. صادق الصباح يرد على نيكول سابا

Lebanon 24
01-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-798430-637501879138085107.jpg
Doc-P-798430-637501879138085107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حلت الفنانة نيكول سابا مؤخرا ضيفة على برنامج "المواجهة" الذي يقدمه الإعلامي رودولف هلال على شاشة lbci وصوت بيروت انترناشيونال.

 

نيكول تحدثت خلال الحلقة عن المنتج صادق الصباح، وقالت انها كانت اتفقت معه على المشاركة في بطولة الجزء الثاني والثالث من مسلسل "الهيبة" الى جانب الممثل السوري تيم حسن، اضافة الى وعده لها بفرص مقبلة الا ان هذا الأمر لم يحصل .

 

الصباح رد على نيكول قائلاً: "عزيزتي نيكول سابا أفرحتني إطلالتك.. كنت على حق في بعض ما ذكرته حول توقيعك معنا على جزئين من الهيبه ولكن لن أتحدث عن وجهة نظرنا كشركة قبل الإتفاق وبعد الإتفاق وقبل عرض العمل وما بعده، لأن ببساطة المجالس في الأمانات. إلى الملتقى إن شاء الله".

المصدر: الجرس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:25 | 2021-03-01
12:00 | 2021-03-01
11:06 | 2021-03-01
09:00 | 2021-03-01
23:00 | 2021-02-28
21:00 | 2021-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website