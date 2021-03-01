بعدما قالته عن مشاركتها في "الهيبة".. صادق الصباح يرد على نيكول سابا

حلت الفنانة نيكول سابا مؤخرا ضيفة على برنامج "المواجهة" الذي يقدمه الإعلامي رودولف هلال على شاشة lbci وصوت بيروت انترناشيونال.

نيكول تحدثت خلال الحلقة عن المنتج صادق الصباح، وقالت انها كانت اتفقت معه على المشاركة في بطولة الجزء الثاني والثالث من مسلسل "الهيبة" الى جانب الممثل السوري تيم حسن، اضافة الى وعده لها بفرص مقبلة الا ان هذا الأمر لم يحصل .

الصباح رد على نيكول قائلاً: "عزيزتي نيكول سابا أفرحتني إطلالتك.. كنت على حق في بعض ما ذكرته حول توقيعك معنا على جزئين من الهيبه ولكن لن أتحدث عن وجهة نظرنا كشركة قبل الإتفاق وبعد الإتفاق وقبل عرض العمل وما بعده، لأن ببساطة المجالس في الأمانات. إلى الملتقى إن شاء الله".