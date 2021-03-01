هذا ما حذرت منه ابنة يوسف شعبان قبل وفاة والدها (فيديو)

بعد إعلان وفاة الفنان المصري القدير يوسف شعبان بساعات قليلة تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لابنته تحدثت فيه عن حالته، وتوجهت بالشكر إلى كل من أراد الاطمئنان على صحته.

ونفت حينها ما يبث من شائعات في هذا الشأن. وحذرت من أنه تم فتح حساب يحمل اسمها على "تويتر" وأن من فعل هذا ينتحل شخصيتها لافتة إلى أنها تحاول وقف الشائعات. كما تمنت الشفاء لوالدها وهو ما أحزن المتابعين على تلك الحسابات حيث تمنوا له الرحمة ولها ولأسرتها الصبر والسلوان.

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وكانت الفنانة المصرية نهال عنبر أشارت قبل هذا إلى تدهور حالة الفنان وإلى مروره بمرحلة حرجة استعدت نقله إلى العناية المركزة.

يشار إلى أن خبر وفاة الفنان انتشر قبل حدوثها بشكل فعلي بساعات.