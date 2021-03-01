فنون ومشاهير

هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلاد صديقها بفيديو خاص معه.. وهو يرد: كل ما أملك إلى الأبد

Lebanon 24
01-03-2021 | 11:06
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لفتت الفنانة هيفا وهبي الأنظار بمقطع فيديو يجمعها بخبير التجميل اللبناني بسام فتوح بمناسبة عيد ميلاده.

 

وظهرت هيفا في المقطع الذي نشرته عبر تطبيق "انستغرام" وهي تجلس أمام خبير التجميل وهو يقوم بوضع المكياج لها، خاصة وانها الوجه الإعلاني الخاص به ووجهت له رسالة بمناسبة يوم ميلاده.

 

وكتبت فيها: "اسعد عيد ميلاد يا بيسو وأتمنى لك عيد ميلاد مميز وسنة رائعة"، ليردّ عليها في تعليق: "أحبك إلى حدّ القمر والعودة منه. كل ما أملك إلى الأبد".

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

من جهة ثانية، تواصل هيفا الترويج لمسلسلها "إسود فاتح" الذي ينطلق عرضه تلفزيونياً على قناة على MBC مصر بعدما كان قد عرض سابقاً على إحدى المنصات الالكترونية والعمل يشارك في بطولته أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، مع ظهور خاص لمعتصم النهار، وبمشاركة روجينا، وهو من تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

المصدر: لها
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