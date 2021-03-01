فنون ومشاهير

ابن الفنان مشاري البلام يتوعد بالمحاسبة ويتعرض للانتقاد.. وجده يبكي بحرقة (فيديو)

Lebanon 24
01-03-2021 | 21:00
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عبّر نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام عن غضبه بسبب نشر بعض المعلومات المرتبطة بوفاة والده، وجاء هذا ذلك في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام".

 

وأشار إلى أنه من الخطأ نشر ما يتعلق بالأهل، وحذر بعض من تطرقوا في منشوراتهم إلى والده بالمحاسبة القانونية.

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وتعرض إثر هذا لموجة من النتقادات بسبب ظهوره على المواقع بعد مرور مدة قصيرة على وفاة والده. ومما كتب في التعليقات على أحد الحسابات: " طيب ابوك توه متوفي استهدي بالله وخذ فتره واحزن وابكي وبعدها توعد" و" ولا كانه والده متوفي حتى الناس حزنوا عليه اكثر منهم" و" شكلك مش زعلان عالوالد المفروض تبكي فالوقت هد اوتقرا قران من اول ماتوفي ماحطيت التلفون".

 

يشار إلى أن والده حل ضيفاً على أحد البرامج التلفزيونية على شاشة atv وتحدث عن مرض ابنه متهماً الفريق الطبي بارتكاب خطأ أدى إلى وفاته. ولم يتمكن من تمالك نفسه من البكاء.

 

وقال في فيديو نشر في وقت سابق: "لم يقوموا بفحصه قبل إعطائه اللقاح، هم لا يفحصون أحداً أصلاً، ولكن يجب عليهم القيام بذلك لمعرفة إذا كان مصاباً بكورونا أم لا".

 

وأضاف: "كان يتمتع بصحة جيدة، لكن ما إن اعطوه اللقاح، حتى ساءت حالته ثم أعطوه إبرة كورتيزون فأجهزت عليه".

 
المصدر: لها
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