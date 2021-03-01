فنون ومشاهير

مراسم تشييع جثمان الفنان المصري يوسف شعبان (فيديو)

Lebanon 24
01-03-2021 | 14:25
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نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو، للحظة خروج جثمان الفنان المصري الكبير يوسف شعبان من مستشفى العجوزة تمهيدا لدفنه. 
 
 
 
وتوفي الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما، داخل مستشفى العجوزة إثر إصابته بفيروس كورونا. 

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يوسف شعبان

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وفاة

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