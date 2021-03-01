فنون ومشاهير

بشرى سارّة من غسان سركيس لأحبائه: إنها معجزة.. لقد عدت للحياة!

Lebanon 24
01-03-2021 | 18:37
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أعلن المدرب غسان سركيس عبر حسابه على "انستغرام" عن تحسّن صحته بشكل كبير بعد إصابته بفيروس "كورونا".

وأشار سركيس إلى أن ما حصل معجزة، لافتاً إلى أنه بفضل الصلوات من الجميع استطاع الاستيقاظ والفوز بأكبر معركة له.

وتوجّه سركيس بالشكر إلى الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجه، كما خصّ بالذكر مستشفى الروم الذي قدم عناية طبية مثالية له.

وختم: "سأكون ممتناً لكم جميعا إلى الأبد.. لقد عدت إلى الحياة".

 
 
 
 
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