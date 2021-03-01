عادل إمام على جهاز التنفس وهذه تفاصيل حالته الصحية

كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن الفنان المصري القدير عادل إمام غير مصاب بفيروس كورونا كما انتشر في الساعات الماضية خصوصاً مع التزامه الكلي بالتباعد الاجتماعي والجلوس في المنزل.وأوضحت المصادر أن زعيم الكوميديا العربية مصاب بضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين في السنوات الماضية وأي مجهود ممكن أن يسبب له حالة من الارهاق وفي أكثر الاحيان يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي كي يبقى مستوى الاخير في الدم لديه معتدلاً.وأفادت المعلومات أن الفنان يدرس موضوع تلقي لقاح فيروس كورونا بالتشاور مع طبيبه الخاص وأن المعلومات التي وردت حول إصابته بحالة من الاكتئاب بفعل الحجر الصحي الذي فرضه على نفسه غير صحيحة وهو يتواصل هاتفيًّا مع عدد من أصدقائه بين الحين والاخر.