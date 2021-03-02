إبنة يوسف شعبان: أبي أصيب في لبنان!

حصد كورونا حياة أكثر من فنان عربي في الأيام الأخيرة، على رأسهم الكويتي مشاري البلام والمصري يوسف شعبان.وكشفت ابنة الفنان الكبير زينب شعبان أنّ والدها ووالدتها أصيبا بكورونا في لبنان، حيث كان الممثل القدير يصوّر مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" من تأليف ورشة بإشراف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة الفنانين عمرو سعد ومصطفى شعبان ورانيا يوسف وياسمين رئيس ودلال عبدالعزيز ومحمد عبدالعظيم ووليد فواز.وانتهى شعبان قبل وفاته من تصوير مشاهده المهمة، مع تبقي مشاهد بسيطة فقط، يمكن إيجاد حلول لها في عمليات التصوير والمونتاج.