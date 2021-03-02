تهنئة ملكية لأحلام.. هذا مضمونها

تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب🇴🇲🇦🇪🌹 pic.twitter.com/KAmYV2yer2
— A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021
تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب🇴🇲🇦🇪🌹 pic.twitter.com/KAmYV2yer2