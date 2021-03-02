فنون ومشاهير

تهنئة ملكية لأحلام.. هذا مضمونها

Lebanon 24
02-03-2021 | 16:30
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كشفت الفنانة الإماراتية أحلام تلقيها تهنئة ملكية بعد صدور ألبومها الجديد من زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي.
 
ونشرت لهذا على حسابها الخاص على "تويتر" صورة للأخيرة وأرفقتها بالتغريدة: "تشريف ووسام على صدري مباركة السيدة الجليلة السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلالة السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على ألبومي "فدوه عيون" ".

وأضافت: "كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديوناً لها طول العمر. شكراً من القلب". وتفاعل معها الكثيرون واشار معظمهم إلى أنها تستحق هذه اللفتة وهذا التكريم.
 


المصدر: لها
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