فنون ومشاهير

إبن سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا بفيديو طريف مع خالته.. كانت أيضاً عارضة أزياء شهيرة (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-798763-637502751616350076.JPG
Doc-P-798763-637502751616350076.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا تزال مقاطع الفيديو العائلية للفنانة سيرين عبد النور خلال احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها سابين تحدث ضجة كبيرة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وشاركت سيرين متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بسعادة ابنها كريستيانو لحظة معرفته بذهابه الى منزل خالته، وإلتقطت مجموعة من مقاطع الفيديو من الحفل العائلي المميّز، ظهرت فيه شقيقتها سابين مع عائلتها ومع أولاد سيرين، وهم يحتفلون ويغنون ويقطعون قالب الحلوى، بينما تصورهم سيرين وتغني لشقيقتها "سنة حلوة يا جميل" بصوتها.

 

A post shared by Aïda (@cyrinedudu11)


 

ولفت طفل سيرين الأنظار مرة جديدة بعفويته وطريقته في نفخ الشموع عدّة مرات عن قالب الحلوى وتفاعله مع سابين الطفولي البريء، وتم تداول مقاطع الفيديو بكثافة عبر السوشيال ميديا وأثنوا على جماله وطرافته، لافتين إلى أن سيرين وأسرتها يحتاجون لبرنامج تلفزيوني واقعي عن حياتهم اليومية.

 

وكانت سيرين قدمت هدية لشقيقتها على طريقتها الخاصة، فقامت بنشر حساب سابين عبر خاصية الستوريز على إنستغرام، معلقةً عليه بأن أختها تحب الناس لذلك ستهديها عددا من المتابعين.

 

يُذكر ان سابين شقيقة سيرين هي عارضة أزياء سابقة وحالياً تتفرغ لعائلتها وهي معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشرها للعديد من الفيديو على تطبيق انستغرام.

 

 

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-03-02
21:00 | 2021-03-02
16:30 | 2021-03-02
16:03 | 2021-03-02
15:00 | 2021-03-02
14:15 | 2021-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website