إبن سيرين عبد النور حديث السوشيل ميديا بفيديو طريف مع خالته.. كانت أيضاً عارضة أزياء شهيرة (فيديو)

لا تزال مقاطع الفيديو العائلية للفنانة سيرين عبد النور خلال احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها سابين تحدث ضجة كبيرة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت سيرين متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بسعادة ابنها كريستيانو لحظة معرفته بذهابه الى منزل خالته، وإلتقطت مجموعة من مقاطع الفيديو من الحفل العائلي المميّز، ظهرت فيه شقيقتها سابين مع عائلتها ومع أولاد سيرين، وهم يحتفلون ويغنون ويقطعون قالب الحلوى، بينما تصورهم سيرين وتغني لشقيقتها "سنة حلوة يا جميل" بصوتها.

ولفت طفل سيرين الأنظار مرة جديدة بعفويته وطريقته في نفخ الشموع عدّة مرات عن قالب الحلوى وتفاعله مع سابين الطفولي البريء، وتم تداول مقاطع الفيديو بكثافة عبر السوشيال ميديا وأثنوا على جماله وطرافته، لافتين إلى أن سيرين وأسرتها يحتاجون لبرنامج تلفزيوني واقعي عن حياتهم اليومية.

وكانت سيرين قدمت هدية لشقيقتها على طريقتها الخاصة، فقامت بنشر حساب سابين عبر خاصية الستوريز على إنستغرام، معلقةً عليه بأن أختها تحب الناس لذلك ستهديها عددا من المتابعين.

يُذكر ان سابين شقيقة سيرين هي عارضة أزياء سابقة وحالياً تتفرغ لعائلتها وهي معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشرها للعديد من الفيديو على تطبيق انستغرام.