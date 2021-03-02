فنون ومشاهير

بعد تصريحاتها النارية.. ماغي بو غصن ترد على نيكول سابا!

Lebanon 24
02-03-2021 | 10:30
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ردت الممثلة ماغي بوغصن على زميلتها نيكول سابا اثر اطلالتها الأخيرة في برنامج "المواجهة" مع الإعلامي رودولف هلال الذي عرض مساء السبت على شاشة LBCI وصوت بيروت انترناشونال.

 

وقالت ماغي في تغريدة عبر "تويتر": "حلوة وجريئة المواجهة مع نيكول الليلة. اطلالة ملفتة. اكيد ناطرتك نيكول انت ورودولف تشرفوني.. ومع كمامة طبعا".

 

 

وكانت نيكول سابا قالت في المقابلة ردا على سؤال حول عدم دعوتها من قبل الممثلة ماغي بو غصن في السهرة الشهيرة التي جمعت فيها نجمات لبنان، انها لم تتلق دعوة من ماغي ولا تعرف السبب.

 

وعندما سألها رودولف عما اذا كانت تقبل مرافقته في زيارة الى ماغي بو غصن، ردت نيكول بالايجاب، مؤكدة ان لا مشاكل بينها وبين اي ممثلة لبنانية.

 

كما اطلقت سابا في اللقاء مواقف اخرى، منها ما يتعلق بمشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" الى جانب الفنان تيم حسن، قائلة : "من الأخر دور "سمية" كان أقوى دور نسائي في كل أجزاء الهيبة".

 

وأكّدت سابا أنّها اتفقت مع المنتج صادق الصباح على المشاركة في بطولة الجزء الثاني والثالث منه، مبدية استغرابها من عدم استمرار التعاون بينها وبين الشركة لاسباب ما زالت تجهلها حتى اليوم.

 

 

 

 

المصدر: شاشات
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