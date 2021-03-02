فنون ومشاهير

هل تتذكّرون الطفل "معاذ" في فيلم "عمر وسلمى 2"؟ هكذا أصبح بعد 12 عاماً (صور)

Lebanon 24
02-03-2021 | 21:00
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تذكّر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الطفل أحمد إبراهيم عبد الفتاح الذي شارك في فيلم "عمر وسلمى 2" إلى جانب الفنانَين المصريين تامر حسني ومي عز الدين في العام 2009. وتداول هؤلاء صوراً حديثة للأخير الذي أدى شخصية "معاذ"، وتبين أنه أصبح شاباً. واللافت أنه ظهر في بعض الصور برفقة الفنانة نورهان حيث عُرف أنها والدته.

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يُشار إلى أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً في أوساط المتابعين، وهو جزء من سلسلة أفلام "عمر وسلمى"، وشارك فيه إلى جانب الفنانَين كلٌ من الراحل عزت أبو عوف وملك وليلى أحمد زاهر.

 

يُذكر أن الجزء الأول من الفيلم أنتج في العام 2007 وهو من إخراج أكرم فريد. كما أحدث الملصق الخاص به حينها ضجة كبيرة حيث رفع المحامي المصري نبيه الوحش دعوى قضائية ضد كلٍ من منتج الفيلم محمد السبكي والممثل تامر حسني، معتبراً أن الصورة التي ظهر فيها تامر ومي غير لائقة، ومؤكداً أن البوستر مستفز ويخدش حياء الأسرة المصرية.

المصدر: لها
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