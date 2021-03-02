حرب هدفها الإنتقام.. ملحن لبناني: "إسرائيل سقطت ومن معها!"

إعتبر الملحن زياد بطرس أن ما نشهده من حرب إعلامية، إقتصادية ومالية هدفها الإنتقام والتعويض عن الهزيمة الكبرى لإسرائيل عام 2000.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" أكّد بطرس أن هذا الزمن ليس زمن إسرائيل قائلاً: "مهما تآمرتُم ومهما حاصرتُم ومهما حاولتُم أن تُوهِموا الناس من خلال حربكم الإعلامية والإقتصادية والمالية ولكن هذا الزمن ليس زمن إسرائيل الحرب انتهت عند التحرير سنة 2000 وكل ما أتى بعدها من معارك هي فقط للإنتقام وللتعويض عن الهزيمة الكبرى إسرائيل سقطت ومن معها ".

مهما تآمرتُم ومهما حاصرتُم ومهما حاولتُم أن تُوهِموا الناس من خلال حربكم الإعلامية والإقتصادية والمالية ولكن هذا الزمن

ليس زمن إسرائيل



الحرب انتهت عند التحرير سنة 2000 وكل ما أتى بعدها من معارك هي فقط للإنتقام وللتعويض عن الهزيمة الكبرى



إسرائيل سقطت ومن معها — Ziad Boutros (@boutrosziad1) March 2, 2021