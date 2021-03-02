حرب هدفها الإنتقام.. ملحن لبناني: "إسرائيل سقطت ومن معها!"

مهما تآمرتُم ومهما حاصرتُم ومهما حاولتُم أن تُوهِموا الناس من خلال حربكم الإعلامية والإقتصادية والمالية ولكن هذا الزمن
ليس زمن إسرائيل
الحرب انتهت عند التحرير سنة 2000 وكل ما أتى بعدها من معارك هي فقط للإنتقام وللتعويض عن الهزيمة الكبرى
إسرائيل سقطت ومن معها
— Ziad Boutros (@boutrosziad1) March 2, 2021
مهما تآمرتُم ومهما حاصرتُم ومهما حاولتُم أن تُوهِموا الناس من خلال حربكم الإعلامية والإقتصادية والمالية ولكن هذا الزمن
ليس زمن إسرائيل
الحرب انتهت عند التحرير سنة 2000 وكل ما أتى بعدها من معارك هي فقط للإنتقام وللتعويض عن الهزيمة الكبرى
إسرائيل سقطت ومن معها