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فنون ومشاهير
ميغان ماركل ترتدي سوار الأميرة ديانا في لقائها مع أوبرا وينفري.. هذه ميزته
Lebanon 24
03-03-2021
|
12:00
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اختارت ميغان ماركل في لقائها الأخير مع أوبرا وينفري أن تظهر بإحدى قطع مجوهرات الأميرة ديانا.
وارتدت ماركل سوار الأميرة ديانا المرصع بالألماس وهذا السوار الذي قام هاري باستخدام حجرين منه لاستكمال خاتم خطبته من ميغان.
ونشر موقع "people" أن الثنائي كانت رغبتهما أن تضع ميغان هذا السوار أثناء المقابلة لتكون ديانا وكأنها حاضرة معهما.
إشارة الى أن الإعلان الترويجي للحلقة التي يحل فيها الأمير هاري وزوجته ضيفا لبرنامج الاعلامية الشهيرة أوبرا وينفري ليتحدثا عن أسباب الانفصال عن العائلة الملكية البريطانية.
المصدر: نواعم
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